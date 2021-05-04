مكسرات لميس.. أصل الفول المدمس

جدة - نرمين السيد - وقالت لميس جابر، إن كلمة المدمس، تستخدم دائمًا مع الفول، مثل قولنا "فول مدمس"، مشيرة إلى أن أصلها مصرى قديم، وكانت تنطق "متدمس"، ومعنها المدفون.
وأوضحت أن المصريين قديما كانوا يضعون الفول فى قدرة، ويدفنوها فى الرمل الساخن، وبعدها يطلق عليه "المدمس".
وأشارت إلى أن كلمة البصارة، أصلها مصرى قديم أيضًا، وكانت تنطق "بيصارو"، ومعنها الفول المطبوخ.
أما كلمة "عيش" أوضحت لميس جابر، أن أصلها "باش" ومع التطور نطقت "عيش"، وتعنى الشيىء "الطرى" ومنه قولنا: "إيدى باشت من الغسيل" .
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