تزامنا مع الاحتفال به.. ما لا تعرفه عن اليوم العالمى للمرور

جدة - نرمين السيد - وخصص العالم يوم 4 مايو للاحتفال باليوم العالمى للمرور لنشر التوعية بكيفية تفادى حوادث الطرق والحفاظ على صحة الأفراد عند قيادة السيارات.

وبدأ الاحتفال بذلك اليوم عام 1969، عندما أقره مؤتمر جنيف، وبعدها تبنته جامعة الدول العربية فى 1972.

وأشارت الأمم المتحدة مسبقا بأن حوادث السير ترجع إلى سرعة السائق وعدم الالتزام بقواعد المرور والسرعات المحدد على الطرق.

كما هناك عوامل أخرى تؤدى إلى حوادث الطرق منها التجاوز الخاطئ، والدوران والتوقف الغير نظامى، وعدم ترك مسافات آمنة بين المركبات، واستخدام الهاتف أثناء القيادة.

وهناك بعض الإرشادات التى تحمى من التعرض لحوادث الطرق، لذا واجب اتباعها منها:

-التأكد من سلامة التانك والإطارات ومستوى الضغط.

-ربط حزام الأمان واستعمال الإشارة الخاصة بالانعطاف.

-خفض السرعة عند الدوران والمنعطفات.

-العناية بالأضواء الأمامية والخلفية وخصوصا ليلا.

-اتباع الإرشادات والقواعد المرورية على الطرق.

-الحرص على تطوير السيارة ومتابعة صيانتها دوريا.

-استعمال قطع الغيار الأصلية.

ولم تكتفى مصر بتلك الإرشادات بل أحدثت طفرة فى مشروعات النقل، نتج عنها تقليل الحوادث وإنقاذ أرواح الآلاف.

وحسب الأرقام الأخيرة لوزارة النقل، ارتفع عدد المشروعات فى هذا القطاع إلى 2173 مشروع بإجمالى تكلفة يصل إلى 16720 مليار جنيه، وتم العمل على تفيذه من 2014 ويمتد حتى 2024.

وتم تنفيذ بالفعل بعض المشروعات الكبرى فى ذلك القطاع يصل عددهم 1456 مشروعا تم تنفيذه بالفعل بإجمالى تكلفة استثمارية بلغت 371.1 مليار جنيه، وجارى تنفيذ 610 مشروعا.

ومن المقرر بدء الدولة من خلال وزارة النقل تنفيذ 107 مشروع لتنتهى خطة تطوير قطاعات وزارة النقل فى 2024.

وساهمت الطرق والمحاور الجديدة فى توفير مرورا آمن للمصريين إضافة إلى جهود الدولة فى تطوير شبكة الطرق القائمة بالفعل.