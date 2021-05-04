فيسبوك: الرسائل على إنستجرام وماسنجر لن تكون مشفرة بالكامل حتى 2022

جدة - نرمين السيد - ونقل موقع "لايف منت" التقنى عن منصة "فيس بوك" أن التطبيقين لن يتضمنا تشفيرا افتراضيا حتى العام المقبل.
وذكرت المنصة أن توفير التشفير من طرف إلى طرف كان مشروعًا طويل الأجل، وأن الرسائل لن تكون مشفرة بالكامل من طرف إلى طرف حتى 2022.
وأضافت المنصة: الرسائل على Messenger و Instagram Direct لن يتم تشفيرها من طرف إلى طرف افتراضيًا حتى "وقت ما فى عام 2022.. بينما نتوقع إحراز مزيد من التقدم فى التشفير الافتراضى من طرف إلى طرف" بالنسبة لـ Messenger و Instagram Direct هذا العام، فهو مشروع طويل الأجل.
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