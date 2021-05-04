فيديو- استغاثة وندم.. أحداث مثيرة فى الحلقة 22 من رامبو وكراميلا

جدة - نرمين السيد - ودارت الحلقة 22 حول سبوع ابن رامبو وجولييت، وقاموا فيه بتوزييع سندوتشات البولوبيف بالكوارع على كلاب الشوارع، كما أخبر رامبو زوجته بضرورة تقديم الشكر للقطة سوسكا لتوافق فصيلة دمها مع جولييت التى تعرضت صحتها للخطر عند ولادتها.

وعند مجيئ كراميلا إلى سوسكا اكتشف أنه تم نقل جدها إلى الرعاية المركزة بعد تناوله 9 سندوتشات "بولوبيف الكوارع"، وأخبرهم الأطباء أن تلك السندوتشات بها 56 نوع من البكتيريا، وأثناء حديثهم وجدوا أصحاب المنزل اصطحبوا "القط جدو" معهم وتوقعوا أنه توفى.

وبدأ كراميلا تأنيب نفسه بعدما شاهد القط جدو وعدد كبير من كلاب الشوارع وهم "ميتين"، لأنه قام بالاتفاق مع عصابة أقنعوه أنهم يهتمون بصحة الكلاب وتلك السندوتشات تقوم بتغذيتهم وتقوية مناعتهم، بهدف التخلص من الكلاب المنتشرة فى الشوارع.

«رامبو وكراميلا»، من بطولة شيكو وهشام ماجد وميرنا جميل وياسر الطوجى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى عن الفرق بين حياة القطط والكلاب، والصراع بينهما ومن خلال هذا الصراع يتم طرح مشكلات وظواهر جديدة وغريبة على المجتمع.

ويذاع المسلسل على الراديو 9090، يوميًا من الساعة الثالثة عصرًا إلى الثالثة والنصف، ويعاد فى الحادية عشرة صباحًا.