جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن الميزة الجديدة Spaces تشبه إلى حد كبير تطبيق كلوب هاوس الشهير.
ومن المقرر أن يستفيد مستخدمو نظامى تشغيل "أندرويد" و"آى أو إس" من التحديث، كما ستضيف المنصة ميزة إصدار تذاكر وتحسينات على التسميات التوضيحية المباشرة.
وأعلنت منصة تويتر بالفعل توفير القدرة للحسابات التى تضم 600 متابع أو أكثر لاستضافة Spaces، وهى غرف صوتية اجتماعية تشبه Clubhouse، وعلى الرغم من أن هذا الإعلان متأخر قليلاً عن إطلاق الشركة المأمول فى أبريل، إلا أنه سيتم تضمين المستخدمين على أجهزة نظامى تشغيل أندرويد" و"آى أو إس".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تويتر يتيح لبعض مستخدميه استضافة غرف دردشة صوتية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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