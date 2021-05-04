أبل تطوّر هاتفا قابلا للطى.. يظهر للنور فى 2023

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سكاى نيوز"، أكد المحلل التقنى مينغ تشى كو، أن أبل ستطرح هاتفا قابلا للطى فى عام 2023.

وتوقع أن يتم إنتاج ما يتراوح بين مليون 15 إلى 20 مليون هاتف "آيفون" قابل للطى فى 2023.

ومن المرجح وفق مينغ، أن يتضمن الطراز الجديد من "أبل"، شاشة قابلة للطى مقاس 8 بوصات، من نوع "أوليد".

وأوضح مينغ أن توجه "أبل" لدخول سوق الهواتف القابلة للطى، بات ضروريا، وذلك فى ضوء إقبال مصنّعى الهواتف على اقتحام هذا المضمار.



وأضاف مينغ: "ستكون الهواتف القابلة للطى ميدانا لتنافس شركات الهواتف بعد طفرة الأجهزة التى تدعم شبكات الجيل الخامس للاتصالات".

ويعتقد مينغ أن هاتف "آيفون" القادم قد يتبنى أسلاكا نانوية فضية تعمل باللمس لشاشة الجهاز، مما يمنح "أبل" ميزة تنافسية فى سوق الأجهزة القابلة للطى.

وستكون تقنية العرض هذه ضرورية للأجهزة القابلة للطى فى المستقبل، التى تدعم أكثر من طية واحدة، حسبما ذكر موقع "أى آى تى نيوز" المتخصص بالأخبار التقنية.