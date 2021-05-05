مخاوف من انهيار العرش وسقوط التاج الملكى البريطانى بسبب الغربان

جدة - نرمين السيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن تفاصيل غريبة يمكــن اعتبارها من الثقافات القــديمة أو الأساطير المتــوارثة لدى الشعب الــبريطانى، التى تتعلق باستقرار التاج البريطانى الملكى.





وبحسب "سبوتنيك"، شهد برج لندن الشهير بساعته المميزة وموقعه وعراقته بالنسبة للتاريخ البريطانى، احتفالات بمناسبة ولادة فرخى غراب لهما خصوصية كبيرة جدا تتعلق باستقرار التاج الملكى، بحسب المصدر.

وبحسب الفلكلور والتراث البريطانى، فإن وجود هذه الطيور أمر حيوى لبقاء المملكة وعدم سقوطها، وتقول الأسطورة إنه فى حال تخلت الغربان الستة المقيمة فى البرج عن موقعها، فسوف تسقط المملكة والتاج والبرج.

وأشارت المصادر إلى أن الغربان التى كانت تعيش فى البرج، والتى كان عددها 4 فقط، قد أنجبت فرخين صغيرين، الأمر الذى أدخل البهجة والسرور لدى بعض الناس.

تقول أسطورة عمرها 350 عامًا أنه يجب أن تبقى ستة غربان فى البرج، بموجب مرسوم ملكى، لضمان سلامة المملكة.

فى وقت سابق من هذا العام، فُقدت غراب "الملكة" التى كانت تعيش فى برج لندن ويخشى العاملون من وفاتها.

واختفت "ميرلينا"، الغراب "ذو الروح الحرة" البالغة من العمر 14 عامًا والتى وصلت إلى البرج فى عام 2007، ولا يزال اختفاؤها لغزا، الأمر الذى أثار الكثير من المخاوف بسبب الأسطورة القديمة.

يُعتقد أن تشارلز الثانى كان أول من أصر على حماية الغربان فى البرج بعد أن تم تحذيره من أن التاج والبرج نفسه سيسقطان إذا غادرت.