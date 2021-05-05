باحثة: الحيوانات لا تتجنب زواج الأقارب.. بل تفضله فى بعض الأحيان

جدة - نرمين السيد - وفى الدراسة التى نشرت فى دورية "Nature: Ecology and evolution"، قال الباحثون إن "افتراض الناس أن الحيوانات تتجنب زواج الأقارب حين تتاح لها الفرصة، هو أمر خاطئ تماما".

وبعد تحليل 139 دراسة تجريبية أجريت لمدة 40 عاما، تبين أن "الحيوانات تسعى إلى زواج الأقارب وليس العكس".

وقال الباحثون: "يبدو أن الحيوانات لا تهتم إذا كان شريكها المحتمل أخا أو أختا أو ابن عم أو فردا غير ذى صلة، عندما تختار الزوج، خصوصا فى حالة العيش فى بيئات اجتماعية يسكنها عدد كبير من الحيوانات من الجنس نفسه".

وسلطت الدراسة الضوء أيضا على تجنب زواج الأقارب عند البشر، وقارنت النتائج بنتائج مماثلة عند الحيوانات. وقالت رايسا دى بوير إنه اتضح "عدم وجود دليل على أن البشر يفضلون تجنب زواج الأقارب".