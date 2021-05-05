جوجل تحدد اشتراطات جديدة بشأن تطبيقات أندرويد

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة الأمريكية، فى بيان لها: "تلك القواعد تلزم المطور بألا يحتوى اسمه أو اسم التطبيق أو شعاره أى معلومات عن مجانية التطبيق أو مرتبة التنزيل".

وتنص الاشتراطات الجديدة أيضًا، على أنه لا يجوز أن يزيد اسم التطبيق على 30 علامة، وألا يحتوى اسم التطبيق أو المطور على الرسوم التعبيرية "إيموجى"، كما يُحظر أية مطالبات مباشرة من قبيل "Download now" أو "Update now".

وأوضحت "جوجل"، أن هذه القواعد من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بالنسبة للمطورين خلال النصف الثانى من العام الجارى، مشددة على أن غير الملتزمين بها لن يُسمح لتطبيقاتهم بالتواجد فى متجر "Play".