جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة الأمريكية، فى بيان لها: "تلك القواعد تلزم المطور بألا يحتوى اسمه أو اسم التطبيق أو شعاره أى معلومات عن مجانية التطبيق أو مرتبة التنزيل".
وتنص الاشتراطات الجديدة أيضًا، على أنه لا يجوز أن يزيد اسم التطبيق على 30 علامة، وألا يحتوى اسم التطبيق أو المطور على الرسوم التعبيرية "إيموجى"، كما يُحظر أية مطالبات مباشرة من قبيل "Download now" أو "Update now".
وأوضحت "جوجل"، أن هذه القواعد من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بالنسبة للمطورين خلال النصف الثانى من العام الجارى، مشددة على أن غير الملتزمين بها لن يُسمح لتطبيقاتهم بالتواجد فى متجر "Play".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوجل تحدد اشتراطات جديدة بشأن تطبيقات أندرويد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.