صور.. أزياء مهمة لصيف 2021

جدة - نرمين السيد - ومن بين تلك الملابس العصرية الأنيقة خلال فصل الصيف، الفساتين بنقوش الزهور على اختلاف أشكالها، فهى تساعد فى الحصول على مظهر أنثوى حيوى خلال الأجواء الربيعية والصيفية، سواء كانت الموديلات واسعة أو ضيقة، بها فتحات فى ذيل الفستان الماكسى أو وجود تموجات وكرانيش بسيطة.

وتعد الفساتين البيضاء من أهم القطع الكلاسيكية التى يجب توافرها فى خزانة كل فتاة، ويمكن ارتداؤه على الشاطئ أو فى الخروجات الصباحية وتجمعات الأصدقاء المسائية.

أما بالنسبة للتنانير فهناك تنورة ملفوفة فى صيف 2021، فهى سهلة اللبس ومريحة سواء كانت مينى أو ماكسى أو يدى، والتى يمكن تنسيقها مع تيشيرت أو بلوزة بمختلف الألوان.

وتحتل البلوزات ذات تفاصيل مكانة كبيرة فى صيف 2021، سواء كانت من أقمشة الدانتيل أو الشيفون، وتُنسق مع تنورة جينز أو سوداء فى الخروجات المسائية، وارتداء البلوزة ذات التفاصيل القطنية فى الصباح.