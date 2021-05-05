نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات بـ26 يوليو وكوبرى أكتوبر والدمرداش

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، تقديم سالى سعيد وفادى إبراهيم، أن هناك هدوءًا نسبيًا بمعظم محاور محافظات الوجهين البحرى والقبلى والطرق المؤدية إليهما، ولكن هناك بعض الأحجام عند محور الكورنيش عند سان ستيفانو حتى كوبرى ستانلى.

وقال صابر، إن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة.

وأضاف:"هناك ارتفاع للكثافة المرورية عند محور 26 يوليو عند ناهيا للقادمين من أكتوبر وميدان لبنان، ونصح بسلوك محور روض الفرج".

وكشف صابر، أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية بشكل جيد، ماعدا شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة ويفضل سلوك شارع الجامعة أو شارع مراد.

كما تعمل الحركة المرورية فى القاهرة بشكل جيد ماعدا كوبرى أكتوبر، والدمرداش للقادمين من مصر الجديدة إلى وسط المدينة، أما القادمين من الوايلى والزاوية ونصح بسلوك شارع مصر والسودان.

أما بالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة تعمل بشكل جيد.

ويذاع "صباحك ومطرحك"، تقديم سالى سعيد، وفادى إبراهيم، لمدة ساعتين من 9 لـ 11 صباحًا من الأحد إلى الخميس، ويشمل فقرات مُتعددة، لتقديم المتعة والترفيه والخدمات.