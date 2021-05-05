إطلاق أسطول سيارات أجرة ذاتية القيادة فى بكين

جدة - نرمين السيد - وبدأت تلك السيارات الآلية الجديدة "Apollo Go" فى نقل الركاب من غرب بكين بتكلفة تصل إلى 4.60 دولارا لكل رحلة.

وتعد تلك السيارات هى أول سيارات أجرة ذاتية الدفع مدفوعة الأجر فى الصين ولا يوجد بها سائق أمان على كرسى القيادة.

وتمت برمجة المركبات مع ثمانى وجهات فى Shougang Park، وهناك مشغل عن بعد فى متناول اليد يمكنه التحكم فى السيارة فى حالة الطوارئ.

وتنقل تلك السيارات الآلية الركاب إلى مختلف الأماكن سواء مكاتب أو مقاهى أو فنادق حول Shougang Park، المكان الذى تقام فيه دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 فى بكين، حيث من المتوقع استخدام السيارات الآلية لنقل الرياضيين والموظفين.

ويتم استخدامها من خلال تقديم طلب على تطبيق Apollo Go، ثم تعلن سيارة الأجرة عن وصولها مع تنبيه بسيط، ويطلب من المستخدمين مسح رمز الاستجابة السريعة والمعلومات الصحية قبل دخول السيارة لتأكيد هويتهم ومنع انتشار المرض، وفقا لما جاء فى "ديلى ميل".

ولم تبدأ الرحلة حتى يتم التأكيد من بروتوكولات السلامة، منها غلق الأبواب وتثبيت أحزمة الأمان، وهناك مهندس سلامة جالسا بمقعد الراكب الأمامى.