صباحك ومطرحك.. أغرب الحلويات فى العالم منها شوكولاتة بالبصل والجبنة

جدة - نرمين السيد - وأشارت سالى سعيد فى حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك" إلى أغرب الحلويات فى اسكتلندا وهى الشوكولاتة المقلية أى شوكولاتة مغطاة بطبقة من العجين ثم تقلى فى الزيت.

وقال فادى إبراهيم، إن فى تركيا نوعًا غريبًا من الحلويات وهى حلويات الدجاج المكونة من الدقيق والدجاج والبيض واللبن والسكر.

بينما تتميز اليابان بالآيس كريم الوسابى "أى بالسوشى"، وشوكولاتة بالوسابى، وآيس كريم بأصناف مختلفة منها الجزر والطماطم والثوم والسمك والكابوريا.

ولكن تهتم شركة أمريكية بإنتاج لبان بطعم المخلل، وغيره بنكهة كرات اللحم والديك الرومى، وفى الصين تهتم بإنتاج حلويات من الفاصوليا الحمراء بعد عجبنها.

وفى إسبانيا تشتهر الحلويات التى من زهرة البنفسج بعد تجفيفها واستخدام رحيقها كصوص، وفى إيرلندا تنتج نسخة معينة من الشوكولاتة بطعم البصل والجبنة، وفى إندونيسيا بها حلويات بطعم الزنجبيل الحار الملفوف بورق الأرز.