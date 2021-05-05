واتساب يطرح ميزة جديدة لمراجعة الرسائل الصوتية قبل إرسالها

جدة - نرمين السيد - ويضيف واتساب ميزة جديدة لمستخدميه وهى مراجعة الرسائل الصوتية التى قام بتسجيلها قبل إرسالها، وافق لموقع "toms guide". ولم تتوفر تلك الميزة للمستخدمين حاليا، ولكنها متوفرة فقط لمختبرى الإصدار التجريبى من واتساب، وفقا لموقع WABetaInfo. وستساهم تلك الميزة فى معالجة مستخدميها للمشاكل التى تواجهه أثناء تسجيل الرسائل الصوتية من بينها ظهور الأصوات المحيطة أثناء التسجيل أو قطع الصوت فجأة. وستوفر الميزة زرا للمستخدمين يتيح لهم مراجعة الرسائل بعد تسيجيلها، وتحديد ما إذا كانوا يريدون تجاهل الرسالة أو إرسالها.

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