3 دقائق.. الصاروخ الصينى الخارج عن السيطرة حلق فوق مصر

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جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات له أوضح رئيس معهد الفلك الدكتور جاد القاضى أنّه من غير الواضح متى وأين سيهبط الحطام، بينما تشير البيانات المتاحة من مواقع مراقبة الأجسام الفضائية احتمالية دخولة للغلاف الجوى للأرض يوم 9 مايو المقبل.
وكان الصاروخ قد مر فوق مصر تمام الساعة 11:39 دقيقة مساء لمدة 3 دقائق، واتجه بعدها في تمام الساعة11:41 مساء نحو شمال شرق في اتجاه الأردن وسوريا في مساره العشوائي الذي يدور به.
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