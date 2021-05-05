حليب الأم يتحول إلى مجوهرات.. ذكرى لفترة الرضاعة

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جدة - نرمين السيد - وتهتم الأمهات اللواتى يرغبن فى الاحتفاظ بتذكار شخصى خلال فترة رضاعة الطفل، بشراء الحلى وإرسال "حليب الأم" فى البريد لتحويلها إلى خواتم وقلائد.
ولاقت الفكرة رواجا فى الفترة الأخيرة وشهدت ارتفاعا فى المبيعات خلال جائحة فيروس كورونا، وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل".
ويعالج الحليب كيميائيا وميكانيكيا وتعقيمه، قبل تحويله إلى "راتينج" وإعطائه طبقات عدة من الطلاء الواقى، فى حين أن القطع قد تستغرق ما بين 10 و21 يوما حتى تكتمل.
وتبدو النتيجة النهائية مثل العقيق أو اللؤلؤ، وتكلفته ما بين 50 جنيها إسترلينيًا إلى 1.310 جنيها إسترلينيا اعتمادا على تصميم وموقع الصائغ.
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