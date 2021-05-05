لحظة بلحظة.. تابع تحركات صاروخ الصين «التائه» حول كوكب الأرض

جدة - نرمين السيد - ويقدم موقع "دوت الخليج" خط سير صاروخ الصين، لحظة بلحظة، لمعرفة أين وصل الصاروخ الذى يهدد بعض المناطق بتدميرها.
وذكر موقع "سبيس نيوز" أنه من المتوقع سقوط جسم صاروخى ضخم هو المنصة الأساسية لصاروخ "لونغ مارش 5 بى"، الذى أطلقته الصين الخميس الماضى، فى أى منطقة مأهولة بالبشر خلال الفترة المقبلة.
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ومن المحتمل أن يعود جسم الصاروخ إلى الأرض فى وقت ما خلال الأيام القليلة المقبلة، حسبما أفاد الصحفى أندرو جونز، الذى يغطى برنامج الفضاء الصينى، لموقع" سبيس نيوز".
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