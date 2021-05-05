فيديو- مكسرات لميس.. أصل كلمات ولاد البلد فى اللغة العربية

جدة - نرمين السيد - تناولت الدكتورة لميس جابر، فى حلقة جديدة من برنامجها الرمضانى "مكسرات لميس"، المذاع عبر الراديو 9090، أصل بعض الكلمات العامية لأولاد البلد من الفلاحين والصعايدة فى اللغة العربية.





وتناولت لميس جابر عددا من أصول الكلمات المتداولة فى الشارع المصرى، وجاء أبرزها:

- مساء الفل يا هندزة أو أهلا يابشمهندز: بحرف الـ"ز" وليس بالـ"س"، وهذا لسببين إما متأثرين بالأصل الفارسى للكلمات، وإما لأن الطبع غالب من المصرية القديمة.

- شمس أو شمش: كلمة معروفة فى الصعيد من اللغة المصرية القديمة وتنطق شمش أو شمشة، والشمس تعنى عنصر من عناصر الحياة مثل الهواء والمياه، وشمش تعنى نور وضياء وحرارة.

- شواشة: وتعنى خباسة وهى من كلمة سواسة، ونصف الكلمة "سو" تعنى شخش غير سوى.

- كهربا وكهرباء: لفظ فارسى من كاه رباء، وتعنى قش أو تبن جاذب.

- كيس: وتعنى المحفظة، وهى كلمة فارسى.

- نسرين بكسر النون يعرفها أهل البندر، بينما نسرين بفتح النون هى الأصح وأصلها فارسى، وتعنى طيب العبير.

- شد مكتوب: وهى كلمة تركية تعنى رسالة أو جواب.

- دَستور بفتح الدال: وهى كلمة فارسى وتعنى رخصة أو سماح بالمرور.

- كاس: وهى من كلمة كاسا، وتنتمى للمصرية القديمة.

- منحة: وهى كلمة مصرية قديمة، بمعنى هبة أو عطية.

فيديو: مكسرات لميس.. أصل كلمات بلبوص وشبشب وخطى العتبة

برنامج "مكسرات لميس"، يأتى ضمن المفاجآت العديدة التى يُقدمها الراديو 9090 لجمهوره فى رمضان 2021، ويُذاع يوميًا فى تمام الساعة 1.40 ظهرًا، ويُعاد الساعة 12.40 صباحًا.

وتجمع لميس جابر فى أسلوبها بين البساطة والعمق والاستنتاج، مُستحضرة شخصيات من التاريخ لتجسدها أمامنا بكلماتها، وكذلك تتناول أصل الكلمات العربية.