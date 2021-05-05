أكلة سهلة.. طريقة عمل الكنافة بالجبنة

جدة - نرمين السيد - وعن طريقة عملها قال: "بنجيب جبنة عكاوى وننقعها فى مياه لمدة 3 أو 4 ساعات وبعدين نصفيها، ونجيب شوية موزريلا ونخلطهم ببعض". وأضاف: "بعدين نجيب صينية ونفرشها سمنة ونحط عليها طبقة كنافة ونضغطها كويس، بعدين نسوى الكنافة كويس من تحت ونقلبها فى صينية أكبر ونوطى عليها النار على الآخر خالص، لحد ما الجنبة تستوى ونقطعها بالهنا والشفا".

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