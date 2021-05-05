تحديثات أبل الجديدة لهواتف معينة

جدة - نرمين السيد - ولكن الذين يستخدمون هواتف أبل القديمة لم يصبحوا مؤهلين لتلقى تحديثات برامج منتظمة فقد قامت الشركة بطرح iOS 12.5.3.

ويتوفر ذلك التحديث لمستخدمى أيفون 5s و أيفون 6 و أيفون 6 Plus و iPad Air و iPad mini 2 و iPad mini 3 و iPod touch (الجيل السادس).

ويأتى تحديث iOS 14.5.1، و iOS 12.5.3 مزودًا بإصلاحات للأخطاء المتعلقة بمحتوى الويب الضار الذى قد يؤدى إلى تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية و ربما تم استغلاله بنشاط.

يذكر أن شركة أبل طرحت خلال الأسبوع الماضى تحديثا لأجهزة أيفون و iPad و MacBooks وأبل Watch وأبل TV فى جميع أنحاء العالم، كما يأتى iOS 14.5 مزودًا بميزات مهمة مثل شفافية تتبع التطبيقات، والقدرة على فتح قفل أيفون أثناء ارتداء قناع باستخدام Apple Watch، وإعادة معايرة البطارية لسلسلة أيفون 11، وأكثر من 200 رمز تعبيرى جديد، وأصوات جديدة لـ Siri، ودعم AirTag وغيره.