رمضان فى العالم.. بيدعوا لصلاة العيد فى اليابان قبلها بـ10 أيام

جدة - نرمين السيد - وقالت: "اليابان بيسموها بلاد الشمس المشرقة.. وفيها تفتح أبواب المساجد لغير المسلمين، لتعريفهم بالدين الإسلامى، إلى جانب المسلمين طبعا، كما أن مآدب الإفطار الجماعى ليست مخصصة لفقراء المسلمين فقط إنما يجلس عليها أيضا غير المسلمين".

وتابعت مى إيهاب: "العرب فى اليابان مش بيعرفوا بعض لأن معندهمش وقت وكل وقتهم للشغل، وبالتالى تكون الموائد فرصة مناسبة للتعارف بينهم".

وأكملت حكاويها عن طقوس اليابان فى شهر رمضان، قائلة: "لازم يصلوا التراويح فى المساجد، والمشايخ المشهورين هناك أغلبهم مصريين لكن يبقى المنشاوى وعبدالباسط الأبرز، والمسجد الإسلامى هناك هو المكان الوحيد صاحب المصداقية فى جمع الزكاة والصدقات".

وفى اليابان بيدعوا لصلاة العيد قبلها بـ10 أيام، وبيوزعوا ألعاب وهدايا على الأطفال، وزمان كانت صلاة العيد تقام فى المساجد فقط، أما الآن تقام فى الحدائق والمتنزهات.