فيديو- حامل المسك: ادخر الله لمصر منحًا خاصة على يد سيدنا موسى

جدة - نرمين السيد - استكمل الشيخ أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، حديثه مع المنشد مصطفى عاطف عن سيدنا موسى فى الحلقة 23 من برنامج حامل المسك المُذاع على الراديو 9090 فى رمضان 2021.





وقال «الأزهرى»: «ادّخر الله تعالى لمصر منحًا خاصة على يد سيدنا موسى» وربط بين أول آية في الإسراء، وبركة المكان التي اتصلت إلى أهل الشام، بالآية الخاصة "فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" حيث هنا تذهب البركة من سيدنا موسى إلى مصر.

وأشار إلى أن أرض مصر والديار المصرية البركة التي ادخرها الله إليها بركة ترجع لأهلها وناسها؛ فكأن الله تعالى جعل البركة فى المقام الأول بركة إنسان «يقصد سيدنا موسى» ثم يصل أثرها إلى المكان «يقصد مصر».

وأضاف: «حين ندرك مفهوم تلك الآية ندرك وعينا بذاتنا؛ فمصر عبر التاريخ مباركة بأهلها، البركة فيها فى العقول والمواهب والعبقريات والنبوغ والتألق اللي موجود في أولادها».