

جدة - نرمين السيد - وأكد الأطباء المشرفون على حالة حليمة أنهم توقعوا أنها حامل فى 7 توائم فقط إلا أنهم فوجئوا بأنها وضعت 9 توائم. وأوضح الأطباء أن هذه العملية من الحالات النادرة للغاية وأن التوائم التسعة يتمتعون بصحة جيدة. كانت الشابة المالية وصلت إلى المملكة المغربية فى 30 مارس الماضى، لتلقى رعاية صحية أفضل ومن المقرر أن تعود مع أطفالها إلى مالى فى غضون الأسابيع القليلة القادمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيدة تضع 9 توائم بالمغرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.