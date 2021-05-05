سامسونج توقف دعم هاتفها Galaxy S8

جدة - نرمين السيد - وجاء قرار سامسونج بإيقاف الدعم بعد مرور 4 سنوات من الدعم والتحديثات المستمرة، ولم يكن هاتف Galaxy S8 هو الوحيد بل يوجد غيره.

يذكر أن سامسونج كانت توفر لهاتفها Galaxy S8 تحديثات نصف سنوية على مدار 4 سنوات منذ إطلاقه عام 2017، وكان آخر تحديث له فى أبريل الماضى، وذلك وفقا لموقع 9to5Google.

وستزال هواتف مثل Galaxy S8 Active تتلقى دعم فصلى أى تحديثات كل ثلاثة أشهر، مع تلقى هواتف Galaxy S8 Lite تحديثات نصف سنوية أى فقط مرتين فى العام، لمعالجة المشكلات الأمنية والثغرات والأخطاء وغيرها .

وكان مستخدمو هواتف Galaxy S8 قد اشتكوا منذ فترة من وجود مشكلة من نظام تحديد المواقع العالمى GPS يقوم بتتبع مواقعهم طوال الوقت، حتى فى الأوقات التى يقومون فيها بعدم تفعيله مما يهددهم بالخطر.