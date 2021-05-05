فيديو- عمارة الحاج رمضان شقة 23.. حكاية أم دسوقى مع الخبيزة والقرنبيط

جدة - نرمين السيد - وتحدث أحمد يونس فى الحلقة الجديدة من "عمارة الحاج رمضان"، عن قصة الشقة رقم 23، والتى زار فيها إحدى السيدات، حيث استضاف الحاجة أم دسوقى.

وتحدثت أم دسوقى عن حياتها الريفية، موضحة أنها تحب الخبيزة، مضيفة: "نزرع البرسيم والغلة والكرنب والبطاطس والبصل والتوم".

وأضافت: "الأكل اللى فى السحور اللى ميتعبش تانى يوم الفول والجبنة والطماطم"، كما أعدت أم دسوقى القرنبيط لأحمد يونس، وأوضحت طريقة تحضيره.

برنامج "عمارة الحاج رمضان" يُذاع على الراديو 9090 يوميًا، خلال رمضان لهذا العام، فى تمام الساعة 5.40 مساءً، ويُعاد الساعة 8.40 مساءً.