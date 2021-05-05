جدة - نرمين السيد - وتحدث أحمد يونس فى الحلقة الجديدة من "عمارة الحاج رمضان"، عن قصة الشقة رقم 23، والتى زار فيها إحدى السيدات، حيث استضاف الحاجة أم دسوقى.
وتحدثت أم دسوقى عن حياتها الريفية، موضحة أنها تحب الخبيزة، مضيفة: "نزرع البرسيم والغلة والكرنب والبطاطس والبصل والتوم".
وأضافت: "الأكل اللى فى السحور اللى ميتعبش تانى يوم الفول والجبنة والطماطم"، كما أعدت أم دسوقى القرنبيط لأحمد يونس، وأوضحت طريقة تحضيره.
برنامج "عمارة الحاج رمضان" يُذاع على الراديو 9090 يوميًا، خلال رمضان لهذا العام، فى تمام الساعة 5.40 مساءً، ويُعاد الساعة 8.40 مساءً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- عمارة الحاج رمضان شقة 23.. حكاية أم دسوقى مع الخبيزة والقرنبيط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.