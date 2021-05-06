حلى ودنك على الراديو 9090.. شروط الدعاء فى ليالى رمضان

جدة - نرمين السيد - وقال عبد الفتاح مصطفى: "شروط الدعاء هى الإخلاص والإلحاح، والدعاء فى الرخاء والشدة، ومن شروط الدعاء أيضا الأعمال الصالحة، كما يفضل الدعاء فى اتجاه القبلة".
وقدم البرنامج عددا من الابتهالات والتواشيح الدينية، منها قصيدة "سيدنا النبى يا جماله" لفرقة أبو شعر.
ويُقدم عبد الفتاح مصطفى للموسم الثامن على التوالى، برنامجه "حلى ودنك" على الراديو 9090 فى رمضان هذا العام.
فى برنامج "حلى ودنك" تستمع إلى إنشاد دينى، ومديح، ومواويل، وذكر نبوى، وتواشيح، وأدعية دينية، ويستضيف البرنامج عددا من المشايخ والمنشدين أصحاب الأصوات الرائعة.
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