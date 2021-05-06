مايكروسوفت تعلن حذف فلاش بلاير من ويندوز 10

جدة - نرمين السيد - وأعلنت شركة أدوبى المطورة لهذا البرنامج، أنها ستتوقف بشكل نهائى عن طرح أى نسخ جديدة منه، فى العام الماضى.
ووفقًا لـ موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التكنولوجيا، ستبدأ مايكروسوفت إزالة البرنامج "فلاش بلاير" من نظام "Windows 10"، مع عملية تحديث مايو الجارى، لنسخته الأحدث 21H1.
ويتتم إزالة البرنامج أيضا من أنظمة تشغيل "Windows 8.1" و"Windows Server 2012" و"Windows Embedded 8 Standard".
يأتى ذلك بعدما واجه فلاش بلاير انتقادات عدة بسبب تكرار الثغرات فى شفراته بما يتسبب فى تعرض العديد من أجهزة الحاسوب للاختراق من خلاله.
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