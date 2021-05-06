صور.. ملابس تناسب موضة عيد الفطر 2021

جدة - نرمين السيد - ويمكن للفتيات ارتداء الفساتين الطويلة الواسعة، التى عادت من جديد لتتصدر فى صيف 2021، وتأتى بألوان متنوعة بين الهادئة والساطعة، وتعمل تلك الموضة على الظهور فى إطلالات جذابة دون مجهود.

وعند البحث عن الإطلالات غير التقليدية فى عيد الفطر، يمكن الاستعانة بالقميص الكيمونو، والذى يمكن تنسيقه بسهولة للظهور فى إطلالات بسيطة وأنيقة، ويتوفر بتصميمات مختلفة إما بالقطن المصرى أو الكتان.

كما يعد البليزر الكتان من القطع التى لا يمكن الاستغناء عنها فى فصل الصيف، ويمكن تنسيقه بسهوله للحصول على إطلالة كاجوال أو إطلالة عملية.

ولا ينصح بالتخلى عن ارتداء الفستان الأبيض لكونه من أكثر القطع انتشارا خلال موسم الصيف 2021 وخصوصا ذات الأكمام المنفوخة، لسهولة تنسيقه وعدم امتصاصه للحرارة.

أو الاستعانة بالفساتين المشجرة بستايل الـ Wrap، فهى ذات شكل جميل وأنيق، ويمكنها أن تبرز منحنيات جسمك بشكل أنثوى.