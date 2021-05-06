منذ طفولتها .. أزياء أنيقة لـ الكندية شاى ميتشل

جدة - نرمين السيد - واهتمت شاى بالفن منذ نعومة أظافرها حيث بدأت تتعلم الرقص غى الخامسة من عمرها. وعند بلوغ الكندية شاى أواخر سنوات المراهقة، شاركت فى عروض الأزياء لمجموعة متنوعة من الشركات بمدن مختلفة. وانضمت أيضا إلى مجال التمثيل وتألقت فيه، حيث اشتهرت فى العالم العربى من خلال المسلسل العائلى الكاذبات الصغيرات الجميلات. وتحرص على مشاركة جمهورها بالأوقات العائلية، وأبرز أزيائها التى تنال إعجاب متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام". وتتمتع شاى بجمال ملامحها وأناقة ملابسها، وتنجح فى إعجاب متابعيها الذين يقتربون إلى 30 مليون فرد عبر إنستجرام.

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