واتساب يجرب ميزة جديدة تحمى الدردشة بهواتف أندرويد

جدة - نرمين السيد - وكشفت بعض التقارير التقنية التى انتشرت مؤخرا، أن فريق المطورون الخاص بـ "واتساب" يعملون على إضافة طبقة حماية للنسخ الاحتياطية المشفرة من طرف إلى آخر.

وعمل المطورون على ذلك بعد توفير خاصيتى إعادة التشغيل وشريط دردشة المحدث، ضمن الإصدار التجريبى السابق لنظام التشغيل أندرويد، وفقا لموقع "WABetainfo".

وتساهم ميزة الأمان الجديدة فى جعل النسخ الاحتياطية لـ "واتساب" تتمتع بعامل الآمان عند استضافتها على خدمة "جوجل درايف"، من خلال استخدام كلمة مرور تحمى تقنية التشفير الدردشات من طرف إلى آخر غير المصرح به عند محاولة استعادته.

وماتزال ميزة تشفير النسخ الاحتياطية للدردشة على قيد التطوير حاليا، والتى تم رصدها لأول مرة خلال العام الماضى.

وبمجرد طرح ميزة الأمان المستقبلية، عندما يقوم المستخدم بتمكينها للمرة الأولى، سيتوجب عليه تأكيد رقم هاتفه المستخدم فى حسابه على واتساب، واختيار كلمة مرور تتكون من ثمانية أحرف لتخصيص ميزة النسخ احتياطى المشفر من طرف إلى طرف.

وسيوفر بعدها واتساب خياران لخاصية تشفير النسخ الاحتياطية للدردشة، من بينها خيارا لتحديث كلمة المرور الخاصة بك، بينما يعمل الخيار الثانى على إيقاف تشغيل تقنية التشفير حتى يتم تنشيط القدرة على تشفير النسخ الاحتياطية.

وأضاف موقع "WABetainfo" أن كلمة المرور المضافة للنسخ الاحتياطى المشفر محمية وأنها لم يتم مشاركتها مع واتساب وفيسبوك، كما أن التطبيق لم يتمكن من مساعدة المستخدم فى استعادة النسخ الاحتياطية المشفرة فى حالة نسيان كلمة المرور.