بعد تأجيل طرحه.. مواصفات هاتف ريلمى الجديد X7 Max 5G

جدة - نرمين السيد - وسينطلق هاتف "X7 Max 5G" بمواصفات مميزة، حيث يتميز بشاشة من نوع Super AMOLED، والذى تأتى بقياس 6.43 بوصة، وبدقة 1080 بيكسل، وفقا لموقع "gsmarena".

بالإضافة إلى تمتعه بثلاث كاميرات خلفية، الكاميرا الرئيسية منه ستأتي بدقة 64 ميجابيكسل، ومستشعر زاوية عريضة 8 ميجابيكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميحابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل للتصوير السيلفى.

ويدعم هاتف ريلمى الجديد تقنية اتصال 5G، كما سيأتى مقترنا بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائى رام بسعة 6 و 8 أو 12 جيجابايت.

ويحتوى "Realme X7 Max" على بطارية بقوة 4500 ميللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 50 وات، كما تشمل الميزات الأخرى للهاتف على ماسح ضوئى لبصمات الأصابع فى الشاشة، ومكبرات صوت استريو، وغيره من المميزات.