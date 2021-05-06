مع اقتراب عيد الفطر.. كيف تعالجين جفاف البشرة بأدوات من مطبخك

جدة - نرمين السيد - وتختلف احتياجات الجلد أثناء الطقس الحار والجاف عن الحار والرطب، وهناك بعض الوصفات الطبيعية اللازمة لترطيب البشرة واستعادة نضارتها، منها:
-الخيار:
يساهم الخيار فى تبريد البشرة وترطيبها، حيث يقلل من الدهون ويغلق مسام الجلد ويضىء البشرة.
ويجب خلط عصير الخيار مع ماء الورد بكميات متساوية، ووضعها على البشرة وغسلها بالماء بعد مرور 15 دقيقة.
-البطيخ:
يعمل عصير البطيخ على تبريد البشرة وتخفيف الجفاف، مما ينعشها وينعمها لذلك يوضع على الوجه ويشطف بالماء.
-ماء جوز الهند:
يساهم فى تلطيف البشرة فى الصيف، كما أنه يساعد على إزالة السمرة وتفتيح البشرة على مدار فترة زمنية، يوضع على البشرة ويترك لمدة 20 إلى 30 دقيقة.
-العسل:
يعد العسل من المرطبات الطبيعية التى تتناسب مع جميع أنواع البشرة، حيث يساعد فى جعل البشرة ناعمة وترطيبها دون جعلها دهنية، بالإضافة إلى ذلك فهو يحسن من قدرة الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة وتهدئة البشرة فى حالات حساسية الجلد الناتجة عن الجفاف، وذلك عن طريق وضع العسل على الجلد وغسله بالماء بعد 15 دقيقة.
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