أكلة سهلة.. طريقة تحضير الشيكن رول بصوص الريكفورد بجانب المكرونة الملونة

جدة - نرمين السيد - وأشار حسونة خلال حلقة اليوم، الخميس، من برنامج "أكلة سهلة" المذاع على الراديو 9090، إلى عمل المكرونة وصوص الريجفورت بجانب التشكين رول.

ولتحضيرها يجب شراء صدور دجاج طازجة وفردها فى كيس وتبطيطها بهدوء، ثم إحضار لحمة مفرومة وتقطيع بداخلهت خضار (بسلة وكوسة) وفلفل حار وتتبيلها بملح وفلفل.

ونقوم بعدها بحشو صدور الدجاج بالخليط، ثم نحضر طاسة بها زيت ومكعب زبدة ونضع بها الفراخ على "القفلة"، ويعدها نضيف مياه ومكعب مرقة وفلفل أسود على حرارة هادئة، وتترك حتى تنضج.

ثم نرش على الوش خليط "الجبنة الرومى مع الموزاريلا" لتدخل الفرن، ويتم عمل تلك الخطوة قبل الإفطار بربع ساعة.

وأضاف حسونة أنه يمكن عمل صوص الريكفورد لتوضع أسفل التشكين رول على فى طبق التقديم عن طريق إحضار بصلة صغيرة وتقطيعها إلى قطع صغيرة وتحميرها بسمن وزبدة ويزت وإضافة الحليب والكريمة اللبانى وتقليبهم ثم وضع مكعب الريكفورد.

كما يمكن عمل المكرونة الملونة بجانب طبق الـ "تشيكن رول"، ويتم تحضيره عن طريق غلى المياه وسلق المكرونة لمدة 7 دقائق ثم تبريدها ووضع جبنة الموزاريلا على الوجه.