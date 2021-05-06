فيديو- اسمع منى.. التخطيط فى مصر والقضاء على العشوائيات

جدة - نرمين السيد - وقالت داليا الخطيب إن الشخص الناجح هو من يخطط لكل أمر فى حياته، ويضع خريطة زمنية لنفسه، فهو يعرف ما يفعله ويعرف دائما خطوته القادمة، كما أنه يعرف مشاكله ويسعى دائما لحلها.

وأشارت الخطيب إلى أن الشخص الفاشل فهو عشوائى فى كا مكونات حياته وفاقد لكل معطيات النجاح، فهو يعيش فى حياته طبقا للمقولة الشهيرة "سمك لبن تمر هندى"، لافتة إلى أنه بتطبيق نفس المثل نجد أن الفرق بين الدول المتقدمة والفاشلة هو التخطيط والعشوائية.



وأكدت داليا الخطيب أن من أهم أنواع التخطيط الذى تهتم به الدول الناجحة هو التخطيط العمرانى والذى يشتمل على الشكل الجمالى للمبانى والوحدات السكنية وأيضا على مستوى الخدمة وجودتها، مشيرة إلى أن البناء العشوائى يعد من أكثر العوامل تفقد الإنسان الحياة الكريمة.

وقالت إن الدولة المصرية وضعت منذ عام 2016 خطة استراتيجية للقضاء على العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة "مصر بلا عشوائيات" بالتوافق مع رؤية مصر 2030، ووفرت الدولة ميزانية ضخمة للقضاء على 357 منطقة عشوائية وستوفر 243 ألف وحدة سكنية بمناطق مختلفة، مثل حى الأسمرات وحى روضة السيدة، و"بشائر الخير 1 و2 و3" ومشروع "أهالينا"، ومشروع معا، ومشروع زهور 15 مايو، وتطور مثلث ماسبيرو.