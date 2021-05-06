تسلا تسمح لمستخدميها فى الصين بالوصول إلى البيانات من خلال منصة جديدة

جدة - نرمين السيد - وتساهم تلك المنصة فى السماح للمستخدمين بالوصول إلى البيانات الناتجة عن سياراتهم، كما تستهدف شركة تسلا إطلاق منصة البيانات هذا العام، وذلك وفقا لما نقلته "رويترز".
وتعد تلك هى المرة الأولى التى يعلن فيها صانع سيارات عن خطط للسماح للعملاء بالوصول إلى بيانات السيارات فى الصين، أكبر سوق للسيارات فى العالم.
واهتم صانعو السيارات خلال السنوات الماضية بتجهيز المزيد من المركبات بكاميرات وأجهزة استشعار لالتقاط صور لمحيط السيارة، كما يعد التحكم فى استخدام هذه الصور وإرسالها وتخزينها تحديًا سريع الظهور للصناعة والهيئات التنظيمية فى جميع أنحاء العالم.
وقال المسؤول التنفيذى فى الشركة خلال الشهر الماضى إن البيانات التي تم جمعها من سيارات تسلا الكهربائية في الصين مخزنة فى البلاد، وذلك بعد شكوى زبونة من خلل فى الفرامل.
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