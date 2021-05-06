تويتر تطرح ميزة جديدة للمستخدمين .. مراجعة التغريدات

جدة - نرمين السيد - وتساهم ميزة تويتر الجديدة فى تشجيع الأشخاص على التوقف وإعادة النظر فى الرد قبل الإرسال، وذلك بعد عام من الاختبار، حتى لا يحمل الرد إهانة أو لفظ مسيئ.
وتسببت ميزة تويتر فى إتاحة الفرصة لقضاء بعض الوقت وإجراء تعديلات أو حذف أو إرسال الرد كما هو.
وتتوفر تلك الميزة لجميع الحسابات التى تحتوى على اللغة الإنجليزية في إعدادات اللغة الخاصة بهم ويتم تشغيلها لمستخدمى iOS و Android بدءًا من الآن، وفقا لموقع "9to5mac".
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