رمضان فى العالم.. أغرب العادات فى تنزانيا بشهر الصوم

جدة - نرمين السيد - وقالت مى إيهاب، خلال حلقة اليوم، إن "تجهيزات شهر رمضان والاحتفالات تبدأ فى تنزانيا من نصف شعبان، إذ يتم تعليق الزينة فى الشوارع والمحلات".

وأضافت أن شعب تنزانيا يهتم كثيرا بصيام شهر رمضان، فمنذ أن يتم الطفل 12 عاما فهو ملزم أن يصوم، حيث أن الجهر بالإفطار فى تنزانيا يعتبر ذنبا كبيرا.

وتابعت بأن المساجد تقوم بتنبيه المواطنين قبل آذان المغرب من خلال ضرب الدفوف، أما فيما يخص الإفطار فالشعب التنزانى يقوم بالإفطار على تمر ومياه بسكر.

واختتمت بأن موائد الرحمن والجمعيات الخيرية تنشط بشدة فى ذلك الوقت من الشهر الكريم، نظرا لأن تنزانيا تعتبر من البلدان الفقيرة.