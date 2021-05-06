كلام محترم.. أحمد الطاهرى يستعرض حلاوة العطاء الإنسانى بين البشر

جدة - نرمين السيد - وأشار الطاهرى خلال حلقة اليوم من برنامج "كلام محترم" المذاع على الراديو 9090، إلى أهمية العطاء وأنه ليس سذاجة أو "خيابة" من الفرد.

وأوضح أن العطاء هو صفة زرعها الله فى المخلوقات بدرجات مختلفة، ولكنه ميز الإنسان بالعطاء الإنسانى أى لا يقتصر على الموارد المادية (أى عطاء الغير ما يحتاجونه دون طلب) وخصوصا خلال أيام رمضان التى تلقب بـ أيام العطاء.

وأضاف الطاهرى، أن هناك أشكال مختلفة من العطاء سواء كان عبر وقت أو جهد أو اهتمام وشغف بأفراد يهمك أمرهم، وذلك هو ما يسمى بـ "العطاء الإنسانى".

وقال الطاهرى أنه ليس هناك عطاء دون حب، وليس هناك حب دون تسامح، مستعرضا تعرض الكثير من الأفراد إلى الصدمات عند تحول عطائهم لابتزاز من الآخرين، وقد يصل بالبعض إلى الندم.

وتابع أن الفرد المعطاء لا ينتظر مقابل، ولكن وقت الصدمات عليه مراجعة نفسه أنه منح العطاء لغير أهله، معلقا: "غلطته وقتها فى أنه أفرط وليس أنه أعطى".