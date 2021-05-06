عمارة الحاج رمضان شقة 24.. كيف تغيّرت حياة قرى أبيس بفضل مصر الخير؟

جدة - نرمين السيد - استضاف الإعلامى أحمد يونس فى برنامجه عمارة الحاج رمضان، فى الشقّة رقم 24، المُذاع على الراديو 9090 فى رمضان 2021، نائب مدير مصنع أبيس للسجاد اليدوى، التابع لمؤسسة مصر الخير، حليمة محمد ريان.





وأكّدت «حليمة» أنَّ البداية كانت عند افتتاح مشروع السجاد فى أبيس بمحافظة الإسكندرية فى محاولة من مؤسسة مصر الخير للتخفيف عن الغارمات ورفع مستوى معيشتهم، مشيرة إلى أنَّ عدد الغارمات فى قرى أبيس أصبح لا يُذكر.

وأوضحت أنَّ «هناك أشخاص من قرى أبيس سُجنوا، وأشخاص آخرين اتهموا فى قضايا بخصوص ديونهم؛ ولكن بفضل مصر الخير استطعنا تسديد هذه الديون»، مشيرة إلى أنَّ هناك من كانوا غارمين وغارمات من قبل والآن يستطيعون بكل يسر شراء ما يريدون دون الوقوع فى أزمة عدم القدرة على التسديد، فحتى مستوى معيشتهم ارتفع، الأمر الذى انعكس على حياتهم بالتغيير».

وبسؤالها كيف تغيّرت حياتهم قالت: «كان ممنوع على السيدات الخروج للعمل؛ بسبب خوف الأشخاص فى القرى من خروج بناتهم وزوجاتهم للعمل؛ ولكن بعد افتتاح مشروع السجاد اليدوى، واطمئنان أهالى السيدات للعاملين فى المؤسسة وتفهَّمهم لكيفية العمل داخل هذه المؤسسة؛ فإنّهم وافقوا على خروجهم للعمل فى مصنع السجاد؛ وبالتالى أثّر ذلك على كل مناحى الحياة الخاصة بهم؛ فتغيّرت تمامًا من تعليم وصحة.. إلخ»؛ مضيفة: «حتى مشاكلهم الخاصة فى البيوت أعرفها، وأستطيع أن أحلها معهم ونتناقش فيها»

ووجهت نداءها لكل متابعى برنامج عمارة الحاج رمضان قائلة: «مد إيدك لمصر الخير عشان ننقذ الغارمين والغارمات، اللى كل مشكلتهم فى الحياة إنهم ناس غلابة وبسطاء عايزين أقل حاجة فى المعيشة».