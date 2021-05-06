حلى ودنك .. قصة نجاح المنشد محمد الجزار ومشاركته فى مسلسلين

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جدة - نرمين السيد - وقال الشيخ محمد الجزار: "أنا حفظت القرآن الكريم وعمرى 13 سنة، وكنت مغرم بإذاعة القرآن الكريم، لما يكون الواحد صوته مميز وربنا منحه الموهبة ربنا بيكرمه".
وتابع الجزار: "شاركت فى مسابقة إبداع وحصلت على المركز الأول، وانضميت لفرقة الإنشاد الدينى بدار الأوبرا المصرية مؤخرا".
كما تحدث الجزار عن مشاركته كمنشد فى مسلسل ملوك الجدعنة، وأيضا مسلسل مملكة إبليس، مشيرا إلى أن المخرج أحمد خالد موسى، هو من تواصل معه وطلب مشاركته، وتحدث أيضا عن نجاحه على منصات التواصل الاجتماعى.
وقدم الشيخ الجزار عددا من الابتهالات والتواشيح الدينية، منها ابتهال الله الله الله على نور رسول، وأيضا قصيدة يا أيها المختار.
ويُقدم عبد الفتاح مصطفى للموسم الثامن على التوالى، برنامجه حلى ودنك على الراديو 9090 فى رمضان هذا العام.
فى برنامج حلى ودنك تستمع إلى إنشاد دينى، ومديح، ومواويل، وذكر نبوى، وتواشيح، وأدعية دينية، ويستضيف البرنامج عددًا من المشايخ والمنشدين أصحاب الأصوات الرائعة.
ويُذاع البرنامج من الأحد إلى الخميس، فى تمام الساعة التاسعة مساءً ولمدة ساعة.
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