جدة - نرمين السيد - وقال مركز الفلك الدولى، ومقره فى أبوظبى، إن حطام الصاروخ الصينى مر فوق المنطقة العربية هذه الليلة فى الساعة 07:30 مساء بتوقيت جرينتش الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.
وأضاف المركز، فى حسابه عبر تويتر، أن الصاروخ لن يُرى أثناء المرور لأنه سيكون فى ظل الأرض، وسيمر مرة أخرى فوق مصر بعد ذلك بساعة ونصف أى فى الحادية عشر مساء، ولن يكون مرئيا أيضًا ولا تشكل هذه العبورات أى خطر.
والصاروخ Long March 5 من طراز CZ-5B ، أطلقته الصين فى 29 أبريل، ليضع بنجاح القطعة الرئيسية لمحطة الفضاء الصينية "Tianhe".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للمرة الثانية .. موعد مرور الصاروخ الصينى بمصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.