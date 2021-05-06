للمرة الثانية .. موعد مرور الصاروخ الصينى بمصر

جدة - نرمين السيد - وقال مركز الفلك الدولى، ومقره فى أبوظبى، إن حطام الصاروخ الصينى مر فوق المنطقة العربية هذه الليلة فى الساعة 07:30 مساء بتوقيت جرينتش الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وأضاف المركز، فى حسابه عبر تويتر، أن الصاروخ لن يُرى أثناء المرور لأنه سيكون فى ظل الأرض، وسيمر مرة أخرى فوق مصر بعد ذلك بساعة ونصف أى فى الحادية عشر مساء، ولن يكون مرئيا أيضًا ولا تشكل هذه العبورات أى خطر.

والصاروخ Long March 5 من طراز CZ-5B ، أطلقته الصين فى 29 أبريل، ليضع بنجاح القطعة الرئيسية لمحطة الفضاء الصينية "Tianhe".