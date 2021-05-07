خضروات وفواكه.. أحدث صيحات الموضة فى صيف 2021

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير لمجلة instyle العالمية، عن اتجاه عدد كبير من الفتيات إلى موضة الفاكهة والخضراوات، كأحدث صيحات الموضة فى صيف 2021، بدلا من الإكسسوارات التى تعتمد على الزهور أو غيرها.





وتعتمد هذه الصيحات على البساطة والتميز من أقراط وسلاسل ودلايات وغيرها من الإكسسوارات التى تهتم بها النساء فى مختلف الأعمار. وتضيف هذه الأشكال الحيوية جمالا من نوع خاص إلى مظهر النساء.

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