الصين تطلق أقمارا صناعية جديدة للاستشعار عن بعد

جدة - نرمين السيد - وذكر مركز الإطلاق –فى بيان اليوم- أن الأقمار الصناعية التابعة لعائلة "ياوقان-30" تم إطلاقها على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-2 سى" الساعة 2:11 صباحا بتوقيت بكين، ودخلت إلى المدار المخصص لها بنجاح.
ومن المقرر استخدام الأقمار الصناعية الجديدة لكشف البيئة الكهرومغناطيسية والاختبارات التكنولوجية ذات الصلة، إضافة إلى جمع البيانات ونقلها.
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