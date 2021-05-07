حبك لزوجتك وسرك لوالدتك.. أشهر 10 أمثال عالمية

جدة - نرمين السيد - ولم تقتصر الأمثال الشعبية على مصر أو الوطن العربى فقط، بل هى موجودة ومتداولة فى جميع أنحاء العالم. وفى هذا الموضوع نرصد أبرز 10 أمثال عالمية تتحدث عن مختلف المجالات مثل الحب والاهتمام والبحث عن الرزق: مثل إيرلندى: لا تبصق فى البئر فلربما تحتاج يوما إلى الشرب منه. مثل فرنسى: اعطِ حبك لزوجتك واعطِ سرك لوالدتك. مثل إيطالى: الحب والعطر لا يختبآن. مثل سويسرى: إذا شبع المرء لم يجد للخبز طعما. مثل إسكتلندى: إذا كنت لا تجيد الابتسامة فلا تفتح دكانا. مثل إسبانى: الحب الذى يتغذى بالهدايا ..يبقى جائعا على الدوام. مثل يابانى: يهب الله الطيور غذاءها.. لكن لابد أن تطير حتى تحصل عليه. مثل هولندى: يبقى الحب مابقى المال. مثل أندونيسى: من يقرض ماله لصديقه يخسر اﻹثنين. مثل بلجيكى: من يتزوج امرأة جميلة يحتاج إلى أكثر من عينين. مثل مصرى: عصفور فى اليد خير من عشرة على الشجرة.

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