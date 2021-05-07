فيديو- أكلة سهلة.. طريقة عمل شوربة البروكلى

جدة - نرمين السيد - وتتطلب شوربة البروكلى، إحضار نصف عود من الكرفس مفروم، نصف بصلة مفرومة، وأوراق نعناع طازجة، وكوب من الحليب، ومرقة دجاج، وملعقة كبيرة من الزبدة.

ولمعرفة طريقة التحضير الأفضل لـ شوربة البروكلى يمكنك سماع الحلقة كاملة من هنا.

ويُقدم الراديو 9090 هذا العام برنامج "أكلة سهلة"، ويُذاع 12.40 ظهرًا، وفيه يُحضر الشيف الشهير حسن حسونة، مائدة الإفطار يوميًا.