اكتشاف حفرية ديناصور عمرها 200 مليون سنة فى الصين

جدة - نرمين السيد - وقال "بى شون دونج" عضو فريق العلماء والباحث بجامعة يوننان – فى تصريحات اليوم- إن طول الحفرية المكتشفة يبلغ حوالى 7ر1 متر، ويشير شكل أسنانها إلى أن الديناصور كان من الحيوانات العشبية.

وأضاف أن الدراسات النسيجية للعظام تظهر أن الديناصور كان عمره حوالى 3 سنوات، وأنه ربما غرق فى الفيضانات، ما سمح بالحفاظ على معظم عظامه تماما، مشيرا إلى أن العلماء يرجحون انتماء هذا الديناصور إلى جنس جديد من الديناصورات الصربودية.