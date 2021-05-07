اكتشاف حفرية ديناصور عمرها 200 مليون سنة فى الصين

جدة - نرمين السيد - وقال "بى شون دونج" عضو فريق العلماء والباحث بجامعة يوننان – فى تصريحات اليوم- إن طول الحفرية المكتشفة يبلغ حوالى 7ر1 متر، ويشير شكل أسنانها إلى أن الديناصور كان من الحيوانات العشبية.
وأضاف أن الدراسات النسيجية للعظام تظهر أن الديناصور كان عمره حوالى 3 سنوات، وأنه ربما غرق فى الفيضانات، ما سمح بالحفاظ على معظم عظامه تماما، مشيرا إلى أن العلماء يرجحون انتماء هذا الديناصور إلى جنس جديد من الديناصورات الصربودية.
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