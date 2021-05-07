رمضان فى العالم.. مسلمو إسبانيا يستعدون لليلة القدر بإشعال الشموع

جدة - نرمين السيد - وقالت مى إيهاب، إن الصائمين يبدأون تجهيز أنفسهم لليلة القدر منذ اليوم الأول فى رمضان بإسبانيا، ويشعلون الشموع لأجل ذلك، اعتقادًا منهم بأن ذلك قد يسرع من استجابة الدعاء.

وأضافت، أن عدد المساجد قليلة جدًا فى إسبانيا، ما يدفعهم للبحث عن أماكن أخرى لأداء صلاة الجماعة والتعارف فيما بينهم، مضيفة أن الغريب هو أن أكثر صلاة يحرصون على أدائها فى رمضان فى إسبانيا هى صلاة المغرب، وكذلك صلاة التراويح.

وتابعت أن مسلمى إسبانيا يحرصون على تنظيم أنشطة دينية ومسابقات بعد صلاة التراويح، كما يتجمعون فى مجموعات لتلاوة القرآن الكريم بشكل جماعى بعد التراويح، فى مشهد روحانى عظيم.

كما أشارت مى إيهاب فى حلقة اليوم من "رمضان فى العالم"، إلى أنه من مظاهر الاحتفال برمضان فى إسبانيا هو وجود محاضرات عن الفن الإسلامى، وتابعت أن موائد الرحمن قليلة هناك، إلا أن المركز الثقافى الإسلامى يحرص كل يوم على تقديم 700 وجبة للفقراء، ويقوم على تجهيزها الفتيات والشباب.

وأضافت أن مظاهر الاحتفال فى إسبانيا بشهر رمضان تظهر بشكل كبير فى الليالى الرمضانية، مثلما فى مصر، إضافة إلى المسابقات الرمضانية، ومنها مقابل "فلوس" وأخرى بدون.

وأشارت مى إيهاب إلى حرص الأسر على الإفطار مع بعضهم البعض فى إسبانيا، أو التجمع للإفطار فى المساجد، لافتة إلى أن هناك 9 آلاف مسلم يتجمعون فى مساجد مدريد للإفطار معًا فى أول يوم رمضان.