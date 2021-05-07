حامل المسك 25.. الجزء الثانى من قصة سيدنا عيسى عليه السلام

جدة - نرمين السيد - وقال الأزهرى، إن سيدنا عيسى عليه السلام نبى عظيم محبب إلى القلوب، معربًا عن سعادته بالحديث عن سيدنا عيسى لأن له معزة خاصة لدى رسول الله الكريم نبينا محمد (ص).

جاء سيدنا عيسى كآخر الأنبياء قبل سيدنا محمد، ومبشرًا برسولًا يأتى من بعده اسمه أحمد، تكشف لنا عن ألفه خاصة بين سيدنا محمد وسيدنا عيسى، حيث قال رسول الله: "أنا أولى الناس بعيسى بن مريم فى الدنيا والآخرة" من شدة المصافاة بين النبيين.

وقال أيضا من شهد أن لا إله إلا اللهُ وحدهُ لا شريك لهُ وأن مُحمدًا عبدُهُ ورسُولُهُ وأن عيسى عبدُ الله ورسُولُهُ وكلمتُهُ ألقاها إلى مريم ورُوحٌ منهُ والجنة حق والنار حق أدخلهُ اللهُ الجنة على ما كان من العمل، رواه البخارى ومسلم.

وذكر فى القرآن: "قال إنى عبد الله آتانى الكتاب وجعلنى نبيا، وجعلنى مباركا أين ما كنت ‎وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتى ولم يجعلنى جبارا شقيا، والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا"، حيث أوتى الإنجيل وهو صغير طفل بمفاتيحه، وكان بعقل الرجال.

وتناول الأزهرى خلال الحلقة، أن الله آتاه البينات وأيده بروح القدس، وكان وجيها فى الدنيا والآخرة ومن المقربين،

فيديو- قصة حياة سيدنا عيسى فى حامل المسك مع أسامة الأزهرى

وشهدت الحلقة أداء المنشد مصطفى عاطف، ابتهالا دينًا عن السيدة مريم العذراء والسيد المسيح –عليه السلام.

وفى نهاية الحلقة نوه الشيخ أسامة الأزهرى إلى أن الحلقات المقبلة سيتناول الحديث فيها عن الرسول الكريم نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

برنامج "حامل المسك"، يقدمه الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، والمنشد مصطفى عاطف، على الراديو 9090، فى تمام الساعة 2 ظهرًا.