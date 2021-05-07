سريع التحضير.. طريقة عمل كعك العيد فى المنزل

جدة - نرمين السيد - فى هذا التقرير نرصد أسهل الطرق لعمل الكحك فى المنزل، بشكل أسرع وأفضل من المباع داخل المحلات التجارية. المقادير: كيلو دقيق. ½ كيلو زبد أو سمن بلدى ذائب وبارد. ½ كوب ماء دافئ. ½ كوب حليب. ملعقة كبيرة سمسم محمص. ملعقة متوسطة خميرة فورية. ملعقة صغيرة رائحة الكعك. ملعقة صغيرة بيكنج باودر. ملعقة صغيرة سكر. رشة ملح. سكر بودرة للزينة. طريقة التحضير: ضعى الخميرة والسكر والماء، فى وعاء كبير، وقلبى جيدًا حتى تمتزج المكونات. غطى الوعاء واتركيه فى مكان دافئ لمدة 15 دقيقة. ضعى الدقيق والسمسم ورائحة الكعك والبيكنج باودر والملح، فى وعاء كبير، وقلبى جيدًا. أضيفى السمن إلى الدقيق وخليط الخميرة والحليب، واعجنى بيديكِ حتى تحصلى على عجينة طرية ومتماسكة. غطى العجين بمنشفة نظيفة، واتركيه فى مكان دافئ لمدة ساعة. شكلى العجين على شكل كرات صغيرة، وشكلى الوجه بالمناقيش، أو قوالب الكعك. رصى الكعك فى صينية فرن، ثم ضعيها فى الفرن لمدة 10 – 15 دقيقة حتى يصبح ذهبى اللون. رصى الكعك فى طبق التقديم، وزينيه بالسكر البودرة.

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