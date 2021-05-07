صور- طليقة بيل جيتس تستأجر جزيرة خاصة بـ132 ألف دولار فى الليلة

جدة - نرمين السيد - وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن سعر استئجار الليلة داخل الجزيرة يصل لـ132 ألف دولار، وتتواجد طليقة بيل جيتس برفقة أبنائها الثلاثة وشركائهم، بعيدًا عن مطاردة وسائل الإعلام لها.

وقررت ميليندا الذهاب إلى الجزيرة قبل إتمام إجراءات الطلاق.

ووفقا لإحدى الوكالات الأمريكية قال بيل جيتس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذى السابق لشركة مايكروسوفت، فى تغريدة يوم الاثنين الماضى إنه وزوجته ميليندا جيتس سينفصلان بعد 27 عامًا من الزواج.